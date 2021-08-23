Kim Min-Jae: Başka teklifler de vardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ONUR DUYUYORUM"

Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Avrupa'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici. Burada çok iyi karşılandım. Bu takımda maça çıktığım için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek maçlarda katkı sağlamaya çalışacağım takıma.

"AVRUPA'DAN İSTENİYORDUM"

Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira'ya teşekkür etmek istiyorum bana gösterdikleri için.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM..."

Çin Ligi'nde kaliteli forvetler ve kaliteli oyuncular vardı. Rekabeti olan bir lig. Ancak ben Avrupa'da oynamak istedim. Bu takıma katkı sağlamak, en iyisini verebilmek en büyük dileğim. Buranın tadını çıkararak kendimi geliştirmek istiyorum.

LAKABI "CANAVAR"

Canavar lakabından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu lakabı bana vermişti. Bu lakabı sürdürebilmek adına elimden geleni yapacağım.

"AMACIM BOŞ ALAN BIRAKMAMAK"

Oyun tarzımla ilgili spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım defans oyuncusu olduğum için boş alanları kapatmak üzerine. Takım prese kalktığı zaman daha erken hamlede bulunmak istiyorum. Bana verilen taktiği en iyi şekilde ortaya koymak istiyorum.

"KARDEŞ BİR ÜLKE"

Türkiye benim için kardeş bir ülke. Geldiğim andan itibaren çok sıcak karşılandım. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ben de bu ilişkiyi daa yükseğe taşımak istiyorum. Fenerbahçe taraftarına minnettarım.

"1-2 AYDIR FUTBOLDAN UZAKTIM"

1-2 aydır futboldan uzaktım dolayısıyla hazırlık kısmı benim için bir periyot oldu. Bu periyottan sonra umuyorum ki hem Fenerbahçe hem de benim adıma daha iyi olacak. Pereira'nın sistemine de en hızlı şekilde adapte olarak takımıma yardımcı olmak istiyorum.

"SÜPER LİG'İ BİLİYORDUM"

Türkiye Ligi'ni sadece Fenerbahçe üzerinden biliyordum. İleride daha fazla bilgi edineceğim.

"UYUMUMUZ KÖTÜ DEĞİLDİ"

Szalai ile uyumumuz bence kötü değildi. Bütün defans olarak iyi bir performans sergiledik. İlk maç için iyiydi benim adıma. Gol yemediğimiz için de mutluyum bir defans oyuncusu olarak. Szalai de ben de takıma katkı sağlamak için çalışıyoruz.



