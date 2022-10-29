Kim Min-Jae'den taraftarın kalbini kıracak sözler! Fenerbahçeliler üzgün...

Fenerbahçe'de forma giydiği kısa dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'den üzecek açıklamalar geldi. Herkes onu Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği fakat serbest kalma bedeliyle gittiğini bilirken, olayın aslında öyle olmadığı ortaya çıktı.

"BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"

La Repubblica’ya konuşan Kim Min Jae, "Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı. Teklif gelince bir saniye bile düşünmedim. Türkiye serüvenimin ardından buna hemen atladım. Yaz aylarında Napoli’nin teklifi bana ulaşanlar arasında en iyisiydi, bende hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı. Bu sözler Fenerbahçeli taraftarların bazılarını üzdü.

“AMACIMIZ TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK”

“Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak. Üst üste aldığımız 12 galibiyet doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Şehir 30 yıldan fazladır şampiyonluğu bekliyor. Böyle oynamaya devam edersek sezon sonunda Scudetto’yu (İtalya Ligi’nde şampiyonluk unvanı) kazanacağımıza eminim.”



