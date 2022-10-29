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Kim Min-Jae'den taraftarın kalbini kıracak sözler! Fenerbahçeliler üzgün...

29.10.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’den 18.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli’nin yolunu tutan Kim Min-Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemle ilgili itiraflarda bulunan Güney Koreli oyuncu sarı-lacivertli taraftarları üzecek kelimeler söyledi.

Kim Min-Jae'den taraftarın kalbini kıracak sözler! Fenerbahçeliler üzgün...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Fenerbahçe'de forma giydiği kısa dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'den üzecek açıklamalar geldi. Herkes onu Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği fakat serbest kalma bedeliyle gittiğini bilirken, olayın aslında öyle olmadığı ortaya çıktı.

"BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"

kim

La Repubblica’ya konuşan Kim Min Jae, "Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı. Teklif gelince bir saniye bile düşünmedim. Türkiye serüvenimin ardından buna hemen atladım. Yaz aylarında Napoli’nin teklifi bana ulaşanlar arasında en iyisiydi, bende hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı. Bu sözler Fenerbahçeli taraftarların bazılarını üzdü.

“AMACIMIZ TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK”

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“Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak. Üst üste aldığımız 12 galibiyet doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Şehir 30 yıldan fazladır şampiyonluğu bekliyor. Böyle oynamaya devam edersek sezon sonunda Scudetto’yu (İtalya Ligi’nde şampiyonluk unvanı) kazanacağımıza eminim.”


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