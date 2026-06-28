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Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray, Kim Min-jae transferi için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Sarı-lacivertliler maliyet indirimi beklerken, Galatasaray ise Davinson Sánchez'in ayrılması halinde Güney Koreli stoper için resmi adım atmaya hazırlanıyor.

Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya
Burak Kavuncu
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Transfer döneminde adı yeniden Süper Lig devleriyle anılan Kim Min-jae için ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı transfer planları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE MALİYETİ BEKLİYOR

Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya 1

Transfer döneminde adı yeniden Süper Lig devleriyle anılan Kim Min-jae için Fenerbahçe cephesi bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız savunmacının maliyetini yüksek bulduğu ve şartlarda indirime gidilmesi halinde transfer masasına oturacağı öne sürüldü.

GALATASARAY'DA ŞARTLI PLAN

Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ise savunma hattındaki olası ayrılıklara göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması ve Virgil van Dijk transferinde sonuç alınamaması durumunda Kim Min-jae için resmi teklif yapmayı planladığı iddia edildi.

"SADECE FENERBAHÇE'DE OYNAR" İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya 3

Kim Min-jae'nin "Türkiye'de sadece Fenerbahçe forması giyerim" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ancak iki kulübün oyuncuya benzer şartlarda teklif sunması halinde Güney Koreli stoperin tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabileceği ifade edildi.

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