Kim Min-jae için ezeli rekabet! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer döneminde adı yeniden Süper Lig devleriyle anılan Kim Min-jae için ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı transfer planları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE MALİYETİ BEKLİYOR

Transfer döneminde adı yeniden Süper Lig devleriyle anılan Kim Min-jae için Fenerbahçe cephesi bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız savunmacının maliyetini yüksek bulduğu ve şartlarda indirime gidilmesi halinde transfer masasına oturacağı öne sürüldü.

GALATASARAY'DA ŞARTLI PLAN

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ise savunma hattındaki olası ayrılıklara göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması ve Virgil van Dijk transferinde sonuç alınamaması durumunda Kim Min-jae için resmi teklif yapmayı planladığı iddia edildi.

"SADECE FENERBAHÇE'DE OYNAR" İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Kim Min-jae'nin "Türkiye'de sadece Fenerbahçe forması giyerim" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ancak iki kulübün oyuncuya benzer şartlarda teklif sunması halinde Güney Koreli stoperin tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabileceği ifade edildi.