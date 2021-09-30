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Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttı

30.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla alkış toplayan ve Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Şaşırtan iddia Kore basınında da yer buldu. İşte detaylar...

Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki madde herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şoke edici bir iddia geldi.

GAZETELERDE DE YER ALDI

Takvim'in haberine göre; ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Taraftarın sevgilisi Kim, bu bedele serbest kalabilir.

PORTO İŞİ BU YÜZDEN OLMADI

İddialara göre Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile işi bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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