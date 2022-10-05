Kim Min-Jaeli Napoli'den 5 farklı tarife!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürdü. 3. hafta mücadelesinde Kim Min Jae'nin yeni takımı Napoli deplasmanda Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile karşı karşıya geldi.

Jordi Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşma Napoli'nin 6-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Napoli 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

AJAX BAŞLADI, NAPOLI BİTİRDİ!

Ajax 9. dakikada Kudus'un golüyle öne geçerken, Napoli'nin golleri 18'de Raspadori, 33'te Di Lorenzo ve 45'te Zielinski, 47'de Raspadori, 63'te Kvaratskhelia kaydetti. Mücadelenin skorunu ise 81. dakikada durumu 6-1' getiren Giocani Simeone kaydetti.

Öte yandan Ajax'ta Dusan Tadic 73'te ikinci sarıdan kırmızı kart görünce ev sahibi ekip karşılaşmanın son 17 dakikasını 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Bu skorla Napoli 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Ajax ise 3 puanda kaldı.

