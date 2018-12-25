YEMEK

Kim sindirecek şimdi bunları! En tuhaf yemeklerin bir arada olduğu İğrenç Yemekler Müzesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

İsveç'in gastronomik başkenti Malmö'de bulunan İğrenç Gıda Müzesi, isminin hakkını sonuna kadar veriyor. Dünyanın farklı noktalarında, insanların sofralarında yer verdiği yemeklerin sunulduğu müzede aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler var. Burası gerçekten isminin hakkını veriyor...

Burası gerçekten isminin hakkını veriyor...

Kim sindirecek şimdi bunları! En tuhaf yemeklerin bir arada olduğu İğrenç Yemekler Müzesi

İsveç'in gastronomik başkenti Malmö'de bulunan İğrenç Gıda Müzesi, isminin hakkını sonuna kadar veriyor. Dünyanın farklı noktalarında, insanların sofralarında yer verdiği yemeklerin sunulduğu müzede aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler var. Burası gerçekte

"Disgusting Food Museum"

"Disgusting Food Museum"
İsveç'te bulunan Disgusting Food Musem, yani İğrenç Yemek Müzesi'nde bulunan yemekler hem görüntüleri hem de kokularıyla hayrete düşürüyor. Burada sergilenen yemekler dünyanın farklı noktalarında tüketilen yiyecekler.

Boğa penisi

Boğa penisi
Bu müzede dokunmanızı istedikleri bir yiyecek var: Boğa penisi. Bizler alışık olmasak da yurt dışında hayvan penisleri tüketiliyor. Çin'in başkenti Pekin'de sadece hayvan penisi servisi yapılan lokantaya erkekler cinsel güçlerini artırmak için gidiyor.

Müzenin bir duvarında yüzlerce istiflenmiş konserve kutuları bulunuyor

Müzenin bir duvarında yüzlerce istiflenmiş konserve kutuları bulunuyor
Bu kutuları koklamak serbest, tabii buna kalbiniz nasıl dayanacak bilemiyoruz :)

Dünyanın farklı yerlerinden getirilen korkunç kokulu peynirler

Dünyanın farklı yerlerinden getirilen korkunç kokulu peynirler
Özel olarak cam fanuslarda sergilenen bu peynirlerin kokusu kelimenin tam anlamıyla 'dayanılmaz!'

Müze ziyareti yapan bir genç :)

Müze ziyareti yapan bir genç :)
Yiyecekleri koklayanlar bazen bu 'iğrençliğe' dayanamıyor ve kusmaya başlıyor. Yukarıda gördüğünüz genç sadece onlardan biri. Üstelik bu durum sadece kusmakla kalmıyor, içlerinde bayılanlar bile oluyor!

Tanıştıralım efendim, karışınızda İğrenç Yemek Müzesi'nin fikir sahibi Samuel West!

Tanıştıralım efendim, karışınızda İğrenç Yemek Müzesi'nin fikir sahibi Samuel West!
İnsanların kafasını fena bir şekilde karıştırmayı başaran Samuel, şöyle bir açıklama yapıyor: "İğrenme insanlarda var olan altı temel histen biri. İğrenmenin evrimsel fonksiyonu, sağlığımız için tehlikeli olabilecek zehirli ya da bayat yiyeceklerden kaçınmamızı sağlamak. Ancak neyi iğrenç bulduğumuz kültürel olarak öğrendiğimiz bir kavram ve bu değiştirilebilir. Müze ziyaretçileri böcek eti ya da laboratuvarda üretilmiş suni et gibi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan sürdürülebilir besin kaynaklarını da tatmalı."

Aslında sergi çok güzel bir farkındalık yaratmak istiyor

Aslında sergi çok güzel bir farkındalık yaratmak istiyor
Buranın asıl amacı insanlara benim yediğim şeyler aslında iğrenç değilmiş dedirtmek. İğrenç bulduğumuz şeyin aslında lezzetli olduğunu hatırlamamıza yardımcı olacak pek çok kültürel lezzet bulunuyor içeride.

Sergide toplam 80 adet yiyecek bulunuyor

Sergide toplam 80 adet yiyecek bulunuyor
Dünyanın birçok noktasından kültürel yemeklerin bulunduğu müzede; Çin, Peru, İtalya ve İsveç mutfağından yiyecekler görülüyor.

Müzde kurtlu peynirler, kurbağalı smoothie'ler, balık turşuları ve farklı hayvanların uzuvları bulunuyor

Müzde kurtlu peynirler, kurbağalı smoothie'ler, balık turşuları ve farklı hayvanların uzuvları bulunuyor
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iğrenç yemekler müzesi yemek müzesi

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