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Kimberley Garner’den gece şovu

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ÜNLÜLER  | 21.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Genç yaşta ünlü olan Kimberley Garner, kendi markasının tanıtımı için gece yarısı Barbados sahillerinde poz verdi.

2012 yılında İngiltere’de yayınlanan Made In Chelsea ile televizyon yıldızı olarak ün kazanan Kimberley Garner, zaman içerisinde hem iyi bir model hem de iyi bir tasarımcı olduğunu kanıtladı. Kendi mayo ve bikini markasını kuran Kimberley Garner, son kreasyonunu tanıtmak için Barbados sahillerini seçti.

Kimberley Garner’den gece şovu

28 yaşındaki televizyon yıldızı, model ve tasarımcı Kimberley Garner, son tasarımlarını tanıtmak için Barbados sahillerinde objektif karşısına geçti.
Garner, İngiltere’de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyurmuştu. Kendi adını taşıyan “Kimberley London” markasını kuran Garner, çekimlerde verdiği birbirinden çarpıcı pozları Instagram hesabından da paylaşıyor.
Kusursuz fiziğiyle ön plana çıkan 28 yaşındaki güzel yıldız, puantiyeli bikinisiyle hayranlarından tam not aldı.
Kısa süre önce erkek arkadaşından ayrılan Garner, verdiği bir röportajda; “Bir sonraki ilişkimde sonsuza kadar mutlu olacağım o adamı bulmaya karar verdim.” dedi.
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Made In Chelsea Kimberley Garner

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