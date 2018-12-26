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Kimberley Garner Instagram’ın ateşini yükseltti

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 26.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yeni mayo koleksiyonunun tanıtımından enfes fotoğraflar paylaşan Kimberley Garner, hayranlarının karşısına bu sefer kırmızılar içinde çıktı.

2012 yılında İngiltere’de yayınlanan Made In Chelsea ile televizyon yıldızı olarak ün kazanan Kimberley Garner, zaman içerisinde hem iyi bir model hem de iyi bir tasarımcı olduğunu kanıtladı. Kendi mayo ve bikini markasını kuran Kimberley Garner, Noel gecesi için paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplattı.

Kimberley Garner Instagram’ın ateşini yükseltti

28 yaşındaki televizyon yıldızı, tasarımcı ve model Kimberley Garner kendi tasarladığı kırmızı bir mayoyla objektif karşısına geçti.
Kusursuz fiziğiyle kırmızılar içinde harika görünen Garner, fotoğraf çekimlerinde ona eşlik etmesi için tavşanını ve köpeğini yanına almıştı.
Paylaştığı fotoğraflar hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulsa da bazı kullanıcılar tarafından reklam yapmayı abartmakla eleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Barbados sahillerinde gerçekleştirdiği gece çekimiyle yeni plaj koleksiyonu için objektif karşısına geçmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kimberley Garner Made In Chelsea

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