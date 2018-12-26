Kimberley Garner Instagram’ın ateşini yükseltti

2012 yılında İngiltere’de yayınlanan Made In Chelsea ile televizyon yıldızı olarak ün kazanan Kimberley Garner, zaman içerisinde hem iyi bir model hem de iyi bir tasarımcı olduğunu kanıtladı. Kendi mayo ve bikini markasını kuran Kimberley Garner, Noel gecesi için paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplattı.