Kimberley Garner tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti

Cannes'ın galalarında güzelliğiyle dikkat çeken Kimberley Garner gündüz saati rahat tarzına rağmen cesur tercihiyle herkesin dikkatini çekti.

Kimberley Garner, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da...

İngiliz sosyetesinin ünlü isimlerinden, plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, Cannes Film Festivali için Fransa'da bir yandan da tatil yapıyor.