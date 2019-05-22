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Kimberley Garner tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

72'nci Cannes Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Akşam en şık halleriyle kamera karşısına çıkan ünlüler gündüzleri daha rahat, makyajsız ve doğal hallariyle görüntüleniyor.

Cannes'ın galalarında güzelliğiyle dikkat çeken Kimberley Garner gündüz saati rahat tarzına rağmen cesur tercihiyle herkesin dikkatini çekti.

Kimberley Garner, bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'da...
İngiliz sosyetesinin ünlü isimlerinden, plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, Cannes Film Festivali için Fransa'da bir yandan da tatil yapıyor.
Ünlü yıldızların katıldığı festivalde, filmlerin kırmızı halılarında dikkat çekici kıyafetlerle boy gösteren ünlü plaj giyimi tasarımcısı, katıldığı bir etkinlik sonrası oteline giderken görüntülendi.
Derin sırt ve bacak dekolteli lacivert bir elbise giyen Garner, modelleri andıran fiziğiyle mini elbisesini kusursuz şekilde taşıdı.
29 yaşındaki İngilzi güzel, kendisine büyük ilgi gösteren basın mensupları için poz verdi.
Made In Chelsea ile şöhrete kavuşan sosyetik güzel, bu şöhreti iyi değerlendirmiş ve tasarımcılığa soyunmuştu.
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