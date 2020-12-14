Kimi sağır kimi kör oldu! Süper kahramanları canlandıran oyuncuların maruz kaldığı zorlu şartlar

Süper kahraman filmlerinde hayran olduğunu oyuncuları o çarpıcı kostümler içinde izlemek çok keyifli olsa da oyuncular çekimler boyunca çeşitli zorluklara maruz kalmakta. Bazı kostümler için 7, 8 hatta 10 saat süren makyajlar gerekirken bazı kostümler ise giyildiğinde görme ve duyma duyularının engellenmesine yol açıyor.

Bu, süper kahraman oyuncuların filme çekerken uğraşması gereken aşırı koşullardan sadece biri. Onları parlak zırhlarında seçkin bulsak bile, yıldızlar her zaman rollerinde aynı duyguları yaşamazlar. Bazen işler gerçekten zor olabilir ve işte o zaman dublör insanlar devreye girer. Oyuncular tüm bu zorluklara rağmen kendilerine verilen senaryoyu başarıyla yerine getiriyor.