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  4. Kimi sağır kimi kör oldu! Süper kahramanları canlandıran oyuncuların maruz kaldığı zorlu şartlar

Kimi sağır kimi kör oldu! Süper kahramanları canlandıran oyuncuların maruz kaldığı zorlu şartlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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10-12 saate varan zorlu koşullarda üzerinize tamamıyla yapışan, ağır bir kıyafetle çalışmak gerçekten çok zordur. Hayranlıkla izlediğimi süper kahraman filmlerinin oyuncuları o kostüm içinde harika görünüyor olsalar da yaşadıkları sorunlara karşı sabırları takdiri hak ediyor.

Süper kahraman filmlerinde hayran olduğunu oyuncuları o çarpıcı kostümler içinde izlemek çok keyifli olsa da oyuncular çekimler boyunca çeşitli zorluklara maruz kalmakta. Bazı kostümler için 7, 8 hatta 10 saat süren makyajlar gerekirken bazı kostümler ise giyildiğinde görme ve duyma duyularının engellenmesine yol açıyor.

Bu, süper kahraman oyuncuların filme çekerken uğraşması gereken aşırı koşullardan sadece biri. Onları parlak zırhlarında seçkin bulsak bile, yıldızlar her zaman rollerinde aynı duyguları yaşamazlar. Bazen işler gerçekten zor olabilir ve işte o zaman dublör insanlar devreye girer. Oyuncular tüm bu zorluklara rağmen kendilerine verilen senaryoyu başarıyla yerine getiriyor.

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Süper kahraman olmak kolay değil

Anne Hathaway, Catwoman

Anne Hathaway, Catwoman
Christopher Nolan'ın The Dark Knight Rises filminde Catwoman'ı canlandıran Anne Hathaway, Catwoman kostümü için "psikolojik bir terörist" tanımını kullandı. Oyuncu, o kıyafete uyabilmek için aylarca gece gündüz spor salonundan çıkmamıştı.

Carrie Fisher, Prenses Leia

Carrie Fisher, Prenses Leia
Star Wars: Return of the Jedi'da giydiği metal kostümü defalarca eleştiren merhum oyuncu Carrie Fisher, Prenses Leia’nın giydiği kıyafetle ilgili "Bu zincir beni sadece" köleleştirdi yorumunu yapmıştı.

Chadwick Boseman, Black Panther

Chadwick Boseman, Black Panther
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden genç aktör Chadwick Boseman, siyah kostümüyle gerçekten harika görünse de, kostümünün havasının bitmesi konusunda gerçekten endişeli olduğu için çekimler sık sık durarak ilerliyormuş.

George Clooney, Batman

George Clooney, Batman
Hollywood'un en başarısız Batman uyarlamalarından birinde başrolü üstlenen George Clooney meme uçları belli olan kostümleyken çok utandığını itiraf etmişti.

Jennifer Lawrence, Mystique

Jennifer Lawrence, Mystique
Jennifer Lawrence X-Men serisinde Mistik'i canlandırmıştı. Güzel oyuncunun makyajı tam 7 saat sürüyordu.

Malin Akerman, Silk Spectre

Malin Akerman, Silk Spectre
Malin Akerman, sarı ve siyah lateks kıyafeti içinde Watchmen'deki Silk Spectre olarak kesinlikle harika görünüyor. Ancak oyuncu bu kostüm için "Bu, tüm vücudunuza bir prezervatif takmak gibi" dedi.

Margot Robbie, Harley Quinn

Margot Robbie, Harley Quinn
Suicide Squad'daki Harley Quinn rolünde çok başarılı olan Margot Robbie, bir röportaj sırasında "Yapmam gereken fedakarlık, gerçekten yapmak istemediğim bu çıplaklık işini yapmak zorunda olmam" dedi

Michael Chiklis, The Thing

Michael Chiklis, The Thing
Marvel'ın Fantastic Four ekibinden The Thing'i canlandıran Michael Chiklis, filmle ilgili en kötü şeyin o kostümü giymek olduğunu söylemişti.

Michelle Pfeiffer, Catwoman

Michelle Pfeiffer, Catwoman
Michelle Pfeiffer'ın canlandırdığı Kedi Kadın, parlak siyah deri kostümüyle oldukça havalı görünüyordu. Yıllar sonra, bunun şimdiye kadar giymek zorunda kaldığı en rahatsız kostüm olduğunu itiraf etmişti.

Oscar Isaac, Apocalypse

Oscar Isaac, Apocalypse
Oscar Isaac, X-Men: Apocalypse filminde Apocalypse kostümüyle kesinlikle tanınmıyordu. Isaac, bir röportaj sırasında, çekimler sırasında en sinir bozucu anlarının umutsuzca serinlemeye ihtiyaç duyduğu anlar olduğunu paylaştı.

Paul Bettany, Vision

Paul Bettany, Vision
WandaVision dizisiyle ekranlara iddialı bir giriş yapmak isteyen Paul Bettany, daha önce sorulan bir soruya Vision kostümünü giydiğinde penisinin de mora boyandığını söylemişti. Tek sorun o değilmiş. Paul Bettany, Vision kılığına büründüğünde duyma sıkıntısı yaşadığını, o kostümle çalışmanın acı verici olduğunu dile getirmişti.

Robert Downey Jr., Iron Man

Robert Downey Jr., Iron Man
Robert Downey Jr., Iron Man kostümü içinde kendini biraz klostrofobik hissettiğini açıklamıştı.

Ron Perlman, Hellboy

Ron Perlman, Hellboy
Ron Perlman, Hellboy'u çekerken katlanmak zorunda kaldığı saatlerce süren makyaj sürecini bir daha yaşamak istemediğini söylemişti.

Scarlett Johansson, Black Widow

Scarlett Johansson, Black Widow
Black Widow, hayranların en sevdiği Avengers karakterlerinden biridir. Scarlett Johansson, bu rolü sevse bile kostümünden nefret ediyormuş. Siyah dar kıyafeti içinde harika görünebilir, ancak çok sıcak ve ekstra dardı.

Tom Holland, Örümcek Adam

Tom Holland, Örümcek Adam
Tom Holland, Örümcek Adam giysisinde hidrasyon ve görme sorunları yaşadı. Maskesinin ağzı olmadığı için, Holland'a su sağlamak için göz yuvasındaki bir delikten plastik bir tüp eklemek zorunda kaldılar. Genç oyuncu "Büyük susamış bir bitki" gibi hissettiğini söyledi.
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