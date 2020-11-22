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Kimliğini evde unutan KPSS adayı genç kızın yardımına emniyet ekipleri koştu

SİVAS HABERLERİ  | 22.11.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kimliğini evde unutan KPSS adayı genç kızın yardımına emniyet ekipleri koştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekipleri, kimliğini evde unutan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim) adayını sınava yetiştirmeyi başardı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda sınava girecek olan B.Ş, saat 09.45'te bina girişinde kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

B.Ş, durumunun okulda görevli polislerce öğrenilmesiyle trafik ekibi tarafından polis aracına bindirilerek evine doğru yola çıktı.

Bu sırada, genç kızın ikameti yönünde bulunan güzergah, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli diğer ekiplerce açık tutuldu.

Fatih Mahallesi'ndeki evinden kimliğini alan B.Ş, polis ekiplerince sınav merkezine yetiştirildi.

Polislerin genç kızı sınava yetiştirme çabası, güvenlik kameralarına da yansıdı.

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