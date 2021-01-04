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Kimse bu kadar kötü beklemiyordu! Bu yıl en sevdiğiniz 20 oyuncunun başrol oynadığı en kötü filmler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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En başarılı oyuncular bile sonunda eleştirmenleri alt eden bir filmde rol alır. Ve 2020'de, bazı beklenmeyen yapımlarda beklenmeyen yıldız oyuncular boy gösterdi.

Aptalca diyaloglar, kötü olay örgüsü veya beklenmedik oyunculuk seçimlerinden dolayı, bazı 2020 filmleri eleştirmenleri etkilemekte zorlandı.

Salma Hayek, Lauren Lapkus ve Will Ferrell gibi isimler eleştirmenlerin komik bulmadığı komedilerde rol aldı.

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Kristen Stewart’lı "Underwater" ve Daniel Radcliffe’li "Guns Akimbo" yılın en düşük puanlı filmleri olarak karşımıza çıktı.

En sevdiğiniz 20 oyuncunun bu yıl oynadığı en kötü filmler, Rotten Tomatoes'daki eleştirmen puanlarına göre sıralandı.

Bu yıl en sevdiğiniz 20 oyuncunun başrol oynadığı en kötü filmler

Amanda Seyfried, You Should Have Left

Amanda Seyfried, You Should Have Left
Rotten Tomatoes puanı %40

Ana de Armas, The Night Clerk

Ana de Armas, The Night Clerk
Rotten Tomatoes puanı %36

Anne Hathaway, The Last Thing He Wanted

Anne Hathaway, The Last Thing He Wanted
Rotten Tomatoes puanı %5

Blake Lively, The Rhythm Section

Blake Lively, The Rhythm Section
Rotten Tomatoes puanı %29

Daniel Radcliffe, Guns Akimbo

Daniel Radcliffe, Guns Akimbo
Rotten Tomatoes puanı %52

Jenny Slate, The Sunlit Night

Jenny Slate, The Sunlit Night
Rotten Tomatoes puanı %35

Joey King, The Kissing Booth 2

Joey King, The Kissing Booth 2
Rotten Tomatoes puanı %29

Katie Holmes, Brahms The Boy II

Katie Holmes, Brahms The Boy II
Rotten Tomatoes puanı %9

KJ Apa, I Still Believe

KJ Apa, I Still Believe
Rotten Tomatoes puanı %51

Kristen Stewart, Underwater

Kristen Stewart, Underwater
Rotten Tomatoes puanı %47

Lauren Lapkus, The Wrong Missy

Lauren Lapkus, The Wrong Missy
Rotten Tomatoes puanı %33

Peter Dinklage, Three Christs

Peter Dinklage, Three Christs
Rotten Tomatoes puanı %45

Salma Hayek, Like a Boss

Salma Hayek, Like a Boss
Rotten Tomatoes puanı %22

Sam Claflin, Love Wedding Repeat

Sam Claflin, Love Wedding Repeat
Rotten Tomatoes puanı %32

Shailene Woodley, Endings, Beginnings

Shailene Woodley, Endings, Beginnings
Rotten Tomatoes puanı %44

Shia LaBeouf, The Tax Collector

Shia LaBeouf, The Tax Collector
Rotten Tomatoes puanı %19

Steve Carell, Irresistible

Steve Carell, Irresistible
Rotten Tomatoes puanı %40

Taraji P. Henson, Coffee and Kareem

Taraji P. Henson, Coffee and Kareem
Rotten Tomatoes puanı %20

Tom Hardy, Capone

Tom Hardy, Capone
Rotten Tomatoes puanı %40

Will Ferrell, Downhill

Will Ferrell, Downhill
Rotten Tomatoes puanı %38
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