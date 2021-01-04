Kimse bu kadar kötü beklemiyordu! Bu yıl en sevdiğiniz 20 oyuncunun başrol oynadığı en kötü filmler

Aptalca diyaloglar, kötü olay örgüsü veya beklenmedik oyunculuk seçimlerinden dolayı, bazı 2020 filmleri eleştirmenleri etkilemekte zorlandı.
Salma Hayek, Lauren Lapkus ve Will Ferrell gibi isimler eleştirmenlerin komik bulmadığı komedilerde rol aldı.
Kristen Stewart’lı "Underwater" ve Daniel Radcliffe’li "Guns Akimbo" yılın en düşük puanlı filmleri olarak karşımıza çıktı.
En sevdiğiniz 20 oyuncunun bu yıl oynadığı en kötü filmler, Rotten Tomatoes'daki eleştirmen puanlarına göre sıralandı.
Bu yıl en sevdiğiniz 20 oyuncunun başrol oynadığı en kötü filmler
Amanda Seyfried, You Should Have Left
Rotten Tomatoes puanı %40
Ana de Armas, The Night Clerk
Rotten Tomatoes puanı %36
Anne Hathaway, The Last Thing He Wanted
Rotten Tomatoes puanı %5
Blake Lively, The Rhythm Section
Rotten Tomatoes puanı %29
Daniel Radcliffe, Guns Akimbo
Rotten Tomatoes puanı %52
Jenny Slate, The Sunlit Night
Rotten Tomatoes puanı %35
Joey King, The Kissing Booth 2
Rotten Tomatoes puanı %29
Katie Holmes, Brahms The Boy II
Rotten Tomatoes puanı %9
KJ Apa, I Still Believe
Rotten Tomatoes puanı %51
Kristen Stewart, Underwater
Rotten Tomatoes puanı %47
Lauren Lapkus, The Wrong Missy
Rotten Tomatoes puanı %33
Peter Dinklage, Three Christs
Rotten Tomatoes puanı %45
Salma Hayek, Like a Boss
Rotten Tomatoes puanı %22
Sam Claflin, Love Wedding Repeat
Rotten Tomatoes puanı %32
Shailene Woodley, Endings, Beginnings
Rotten Tomatoes puanı %44
Shia LaBeouf, The Tax Collector
Rotten Tomatoes puanı %19
Steve Carell, Irresistible
Rotten Tomatoes puanı %40
Taraji P. Henson, Coffee and Kareem
Rotten Tomatoes puanı %20
Tom Hardy, Capone
Rotten Tomatoes puanı %40
Will Ferrell, Downhill
Rotten Tomatoes puanı %38
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