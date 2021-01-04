Kimse bu kadar kötü beklemiyordu! Bu yıl en sevdiğiniz 20 oyuncunun başrol oynadığı en kötü filmler

Aptalca diyaloglar, kötü olay örgüsü veya beklenmedik oyunculuk seçimlerinden dolayı, bazı 2020 filmleri eleştirmenleri etkilemekte zorlandı.

Salma Hayek, Lauren Lapkus ve Will Ferrell gibi isimler eleştirmenlerin komik bulmadığı komedilerde rol aldı.

Kristen Stewart’lı "Underwater" ve Daniel Radcliffe’li "Guns Akimbo" yılın en düşük puanlı filmleri olarak karşımıza çıktı.

En sevdiğiniz 20 oyuncunun bu yıl oynadığı en kötü filmler, Rotten Tomatoes'daki eleştirmen puanlarına göre sıralandı.