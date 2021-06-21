Kimse bunu beklemezdi! Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan sette sabotaj girişimi

Alina Boz, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinde kısa zamanda çok yol kat etmeyi başaran Alina Boz, 2014'ün sevilen dizilerinden "Paramparça" ile izleyicinin dikkatini üzerine çekti. Son dönemin en kaliteli dizilerinden "Vatanım Sensin"deki Prenses Anastasia Romanova rolü de onun sektöre yavaş yavaş geri döndüğünün ispatıydı. İlk kez başrol oynadığı "Elimi Bırakma" dizisi rating kurbanı olsa da büyük patlamasını dijital platformlar sayesinde yaptı. Netflix Türkiye'nin sevilen gençlik dizisi "Aşk 101", Alina Boz'u en popüler genç yıldızlardan biri haline getirdi. Artık bir star adayı ve sevilen bir başrol oyuncusuna dönüşen Alina Boz, heyecanla beklenen "Maraşlı" dizisi ile televizyona döndü. Dizi sadece tek sezon sürse de Alina Boz'un güzelliği ve yeteneği övgüye boğuldu. Mahur karakterine büyük küçük tüm izleyiciler bayıldı. Ama Alina Boz'un son paylaşımı set ekibine zaman zaman sabotaj (!) girişimleri yaptığını da gösterdi.

Şaşırtan paylaşım

"Maraşlı" setinden sık sık partneri Burak Deniz'le paylaşım yapan Alina Boz, bu kez set ekibinden bir isimle paylaşım yaptı. İşini yapmasını engellediği arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Sabotaj" diyerek takipçilerini çok güldürdü.

