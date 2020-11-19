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Kimse doğum yaptığına inanmadı! Yulia Pugacheva’nın fotoğrafları olay yarattı

19.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Kimse doğum yaptığına inanmadı! Yulia Pugacheva’nın fotoğrafları olay yarattı

Rus model Yulia Pugacheva 6 ay önce doğum yaptı. Modelin Instagram’dan paylaştığı fotoğraflar takipçilerini hayrete düşürüyor. Kimse genç kadının 6 ay önce doğum yaptığına inanamıyor.

29 yaşındaki Yulia Pugacheva, 6 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Rus modelin Instagram paylaşımları ise görenleri hayrete düşüren cinste. Doğumdan sonra kadınların vücudunda ister istemez bazı değişiklikler olur. Ancak Rus modelin kusursuz vücudu olduğu gibi duruyor.

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217 binden fazla takipçisi olan, Yulia'nın vücudunun ne kadar çabuk toparlanıp normal haline döndüğünü görenler kadının fotoğraflarına beğeni yağdırıyor.

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Genç modelin paylaşımlarından birinde kasık kısmında yırtık ve çatlaklar göze çarpıyor. Doğum yaptığına inanmayan takipçileri için bir açıklama paylaşan Yulia Pugacheva şunları söyledi:

"Bana sürekli fotoğraflarımın doğumdan sonra çekilip çekilmediğini soruyorlar. Fiziğimi korumak için çok ciddi bir diyet uyguluyorum. Aynı zamanda asla spor yapmaktan vazgeçmiyorum. Her gün şınav çekiyorum. Normal doğum yaptım. Doğumdan bir hafta sonra spor salonuna gitmeye başladım. Zamanımı spor salonu ile bebeğim arasında paylaştırdım."

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17 yaşına kadar tenis turnuvalarında ve profesyonel yarışmalarda yarışan Yulia Pugacheva, geçirdiği ciddi sakatlık sonrası kortlardan uzak kaldı.

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