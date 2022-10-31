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Kimse fark etmemişti! Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk partide görüntülendi, paylaşım apar topar silindi... "Hoca haftaya derbi var"

31.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftası zorlu bir derbiye sahne olacak. 13. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki ekip için de kritik öneme sahip karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılı cephede oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, taraftarların tepkisine neden olurken Nihan Buruk tepkiler sonrası paylaşımını sildi. İşte detaylar...

Kimse fark etmemişti! Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk partide görüntülendi, paylaşım apar topar silindi... "Hoca haftaya derbi var"

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, aldığı 3 beraberlik 2 mağlubiyetle beklentilerin altında bir grafik çizen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un performansı tartışılmaya devam ediyor. Alınan sonuçlar sonrası bazı taraftarlar genç teknik adama sert tepkilerde bulunurken, bazı taraftarlar Buruk'un zaman ihtiyacı olduğu görüşünü paylaşıyor.

TARAFTARIN SABRI TAŞTI!

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Ligde son oynanan Karagümrük mücadelesinden 2-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla dönse de rakibin 33. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadele takımın sergilediği performans sonrası eleştirilerini sürdürmüştü. Yaşanan bu durum karşısında Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi olurken, 49 yaşındaki teknik adamın eşi Nihan Buruk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarın sabrını taşırdı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA KALDIRDI!

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Her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanan Hallowen (Cadılar Bayramı) partisinden bir görüntü paylaşan Nihan Buruk'un bu gönderisinde görünen Okan Buruk'un Galatasaray taraftarlarınca fark edilmesinin ardından tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

Paylaşımın ekran görüntüsünü alarak sosyal medyada paylaşan Galatasaray taraftarı, Okan Buruk'a yoğun tepki gösterirken olayın infial yaratmasının ardından Nihan Buruk paylaşımını kısa sürede sosyal medya hesabından kaldırdı.

"BEYEFENDİ PARTİLERDE..."

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Paylaşım silinse de Okan Buruk'a tepkiler dinmezken, taraftarlar "Takım ne halde beyefendi partilerde", "Olmaz yanlış. Okan hoca çok rahat.", "Beşiktaş maçını ben senden daha çok düşünüyorum" gibi yorumlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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