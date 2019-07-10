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Kimse öldüğüne inanamadı

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YAŞAM  | 10.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Metin Lafçı, parkta ölü bulundu.

Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.

Antalya'da şoke eden olay

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Serden Geçti Parkında meydana geldi. Parkta bulunan temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Metin Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.
Parkın içerisinden geçen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı vatandaşlar şahsın öldüğüne inanamazken, bazıları da cesedi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

'HELALLİK İSTEDİ'

'HELALLİK İSTEDİ'
Çevre esnaflardan Sadiye Toprak, sık sık kendisinin iş yeri olan simitçiye geldiğini ve çay içtiğini dile getirdi. Toprak, Metin Lafçı'nın akşam saatlerinde yine yanına gelerek kendisinden helallik istediğini ifade etti. Toprak, ceseti görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Lafçı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. (İHA)
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Antalya ölü bulundu Muratpaşa

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vay dünya vay cebinde para olmadımı canda değersiz oluyo ALLAH rahmet etsin
Kimsesizler için barınacak yer bulunup tedavi niye edilmemiş genç adam kaderine mahkum sokakta ölüyor devlet millet olarak hiç mi el atan olmamış yazık oldu gence Allah günahlarını affetsin
insanlık sokaklarda yitip gidiyor...
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