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"Kimse seks yapmadı" sözleri gündemdeydi... Aşk Adası'nda Maya Jama mı Ekin-Su Cülcüloğlu mu? Bomba iddia

20.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Love Island yarışmasında kendi döneminde hiçbir yarışmacının çarşaf altında cinsel ilişkiye girmediğini açıklayan Ekin Su hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yarışmada sunuculuk teklifi aldığını söyleyen Ekin Su yalan mı söyledi? Teklif Maya Jama'ya gidince gerçek ortaya çıktı.

"Kimse seks yapmadı" sözleri gündemdeydi... Aşk Adası'nda Maya Jama mı Ekin-Su Cülcüloğlu mu? Bomba iddia

Erotik anlarıyla sık sık gündeme gelen Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su yabancı basının gündeminde düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde adada seks yapan tek bir yarışmacı olmadığını açıklayan Ekin Su Cülcüloğlu, Love Island yeni sezonda kendisine sunuculuk teklif edildiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Maya Jama ise Aşk Adası galibi şovun sunuculuğunun kendisine teklif edildiğini söyledikten sonra Ekin-Su Cülcüloğlu'nu gölgede bıraktı. 28 yaşındaki yeni Love Island sunucusu teklifin ilk ona geldiğini açıkladı.

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Bir kaynak da Ekin Su'yu yalanlayarak, "Bu doğru değil. Maya, ev sahibi için ilk tercihti" dedi. Türk oyuncu konuya dair bir yorumda bulunmazken bazı seyirciler "Yalana ne gerek vardı?" diyerek eleştirilerde bulundu.

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