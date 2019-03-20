Kimse yaşına inanamıyor...

Zira 41 yaşında olan kadın gerçek yaşından çok daha büyük gösteriyor.

Aslında 41 yaşında ama...

Henüz 41 yaşında olan Tiffany Wedekind, 'Benjamin Button sendromu' adı verilen bu hastalık nedeniyle hızla yaşlanıyor.

Tıptaki adı progeria olan hastalık 50 milyonda bir kişide görülüyor.