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Kimse yaşına inanamıyor...

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Tedavi edilemez bir hastalıktan müzdarip olan Tiffany Wedekind'in gerçek yaşına kimse inanamıyor.

Zira 41 yaşında olan kadın gerçek yaşından çok daha büyük gösteriyor.

Aslında 41 yaşında ama...

Henüz 41 yaşında olan Tiffany Wedekind, 'Benjamin Button sendromu' adı verilen bu hastalık nedeniyle hızla yaşlanıyor.
Tıptaki adı progeria olan hastalık 50 milyonda bir kişide görülüyor.
Wedekind ise bu hastalığa yakalanıp da en uzun süre hayatta kalma başarısı gösteren kişi olarak da tarihe geçti.
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Anahtar Kelimeler:
Tiffany Wedekind hastalık

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