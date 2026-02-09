Kimsenin beklemediği olay! Beşiktaş dünyada ilk 4'te

Beşiktaş, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle hem kadrosunu güçlendirdi hem de Avrupa’nın en çok harcama yapan kulüpleri arasına adını yazdırdı. Siyah-beyazlı yönetim, devre arası döneminde toplam 7 oyuncuyu renklerine bağlayarak dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi.

Kartal, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye yaparken Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Junior Olaitan ve Devis Vasquez’i kadrosuna kattı. Yapılan bu transferlerle birlikte takımın rekabet gücünün artırılması hedeflenirken, geleceğe dönük önemli bir kadro planlaması da yapılmış oldu.

57 MİLYON EURO...

Öte yandan transfer sürecinde önemli bir satış da gerçekleşti. Abraham’ın bonservisinin alınmasının ardından Aston Villa’ya transfer olmasıyla birlikte Beşiktaş’ın kasasından toplamda 57 milyon Euro çıktı. Bu rakam, siyah-beyazlıları dünya genelinde ara transfer döneminin en fazla harcama yapan kulüpleri arasına taşıdı.

İLK SIRADA M. CITY VAR

Uluslararası transfer harcamaları listesinde 95 milyon Euro ile Manchester City ilk sırada yer alırken, İngiliz temsilcisi Crystal Palace 89 milyon Euro ile ikinci basamakta kendine yer buldu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in 70 milyon Euro’luk harcamasının ardından Beşiktaş, 57 milyon Euro ile listenin dördüncü sırasında konumlandı.