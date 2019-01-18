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Kimsenin bilmediği büyük gizem... İnsanlardan saklıyorlar

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.01.2019 07:22 | Son Güncelleme

Dünyada sadece çok az kişinin bildiği, sır gibi formül ve olayları biliyor musunuz?

İşte okuyunca 'Hadi canım' diyeceğiniz gizemli 3 sır...

İŞTE 3 SIR...

1) COCA COLA'NIN FORMÜLÜ

1) COCA COLA'NIN FORMÜLÜ
Dünyanın en çok kâr eden şirketlerinden Coca Cola'nın formülünü ölesiye saklamasından daha doğal bir şey yoktur. Birçok kola markasına rağmen hala dünyanın lideri konumundadır. İçindekileri herkes merak ediyor ama sadece bilinenlerden kabarcıklı su, yüksek oranda fruktoz mısır şurubu, kafein ve kahverengi boya maddesinin olabileceği.

KİM BİLİYOR?

KİM BİLİYOR?
Sadece dünyada 2 kişi... Söylentilere göre 2 kişide formülün yarısını biliyor ve ancak birlikteyken gerçek formül ortaya çıkıyor.

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?
Formülün orjinali ve kopyaları Atlanta'daki SunTrust Bankasında tutuluyor. Bu sırrın iyi saklanması için şirket SunTrust Bankasına 48.3 milyon dolar bir pay ayırmış. Coca Cola şirketinin politikaları arasında sırrı bilen 2 kişinin aynı uçaklarda seyahat etmesi yasak. Bütün bu sırra rağmen kolanın içinde coca bitkisinden bir katkı olduğu biliniyor.

2) KFC'NİN 11 ŞİFALI OTU VE SOSU

2) KFC'NİN 11 ŞİFALI OTU VE SOSU
KFC firmasının menü sırları 1930'lu yıllarında benzin istasyonu işleten Harland Sanders'ın müşterilerine sattığı tavuklardan geliyor. Kentucky Corbin'den çıkan bir başarı hikayesi. 1936'da savaş sırasında askere katılmamasına rağmen başarılarından dolayı eyaletinden madalya bile almış. Bu alandaki başarılarını devam ettiren Sanders bir restoran zinciri kurmaya başlar ama asıl şirketin en büyük kozlarından biri 11 şifalı ot ve özel sosları olur.

KİM BİLİYOR?

KİM BİLİYOR?
Coca Cola firmasında olduğu gibi sadece 2 yönetici bu sırrı biliyor.

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?
KFC'nin ana şirket binasında sır saklanıyor. Görevimiz Tehlike'den Tom Cruise gelse bu formülü alamayabilir çünkü çok iyi bir şekilde korunuyor. Ana üsteki güvenlik şefinin açıklamalarına göre, sırrın korunduğu yerin tanımı şöyle: "2 metre kalınlığında duvarları olan bir oda, her yeri kameralarla dolu, 7/24 silahlı görevliler hazırda tutuluyor, 2 farklı anahtarı, 2 farklı PİN şifresi." Evet bunlar bir tavuk için yapılıyor ama dünyanın en çok tavuk satan firması olduğu düşünülünce garip kaçmıyor.

3) OLIVER CROMWELL'İN KAFASININ OLDUĞU YER

3) OLIVER CROMWELL'İN KAFASININ OLDUĞU YER
Oliver Cromwell 1600'lü yıllarda İngiltere'de monarşik yapıyı tek başına sona erdiren önemli isimlerden biri. Cromwell'in doğal nedenlerden dolayı ölümünden sonra monarşik yapı tekrar kurulmuştur. Kral II. Charles'ın emriyle mezarı kazılarak ölü olan Cromwell'in tekrar öldürülmesi emri gelmiştir. Cesedini 12 saat ipte asılı tutan Kral Charles Cromwell'in başını kestirmişti. Daha sonra Cromwell'in kellesi müze tarafından devralındı daha sonra ise bir koleksiyoncuya satıldı. Kellenin son sahibi 1957 yılında ölünce oğlu kelleyi saklamak istemedi ve gömmek için uygun bir yer aradı. Başı gömmek için 3 yıl yer arayan aile sonunda bunu gerçekleştirebildi. Şuan ise 2 kişi kellenin yerini biliyor.

KİM BİLİYOR?

KİM BİLİYOR?
Cambridge Üniversitesi'nden 2 profesör.

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?

NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?
Mezarın üstünde bir işaret yok ama yakınlarında mezarın yönünü gösteren bir işaret var. Bu sır sadece profesörlerden profesörlere aktarılabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
kfc formül

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