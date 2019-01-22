Kimsenin dudak bükmeden afiyetle yiyeceği 7 köfte tarifi

Yemek konusunda son derece seçici olan çocuklara bile bu enfes köfteleri yedirmeniz mümkün. Hiç zaman kaybetmeden hazırlayın kalem ve kağıtları! En lezzetli köfte tarifleri sizler için geliyor;

Peynirli tavuk köftesi

Fırında pişireceğiniz bu peynir dolgulu köfteler son derece sağlıklı ve leziz. Üstelik kırmızı et tüketmeyenlere de alternatif oluyor. İçine dolduracağınız peyniri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İçi yumuşacık, dışı kıtır peynir dolgulu köfte tarifi detayları için tıklayın.

İzmir köfte

Ege'nin kendine özgü et yemeklerinden biridir İzmir köfte. Fırında patatesle birlikte pişen köftelerin tamamlayıcısı özel olarak hazırlanan domates sos oluyor. İzmir köftenin yanına en çok yakışan ise bol tereyağlı pirinç pilavı. Akşam yemeğinde ziyafet çekmek isteyenler için tarifin detaylarını şuraya bırakıyoruz.

Külah köfte

Farklı bir sunum ve lezzet arayanlar için sırada külah köfte var. Patlıcanlı iç harç kullanılan külah köfteler damak çatlatır bir lezzete sahip. Bu enfes tattan uzak kalmanızı istemiyoruz sevgili okur, tarifin detaylarını görmek için tıklayın.