YEMEK

Kimsenin dudak bükmeden afiyetle yiyeceği 7 köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

Evdeki herkesi memnun edecek nadir yemeklerden biridir köfte. Klasik köfte yerine alternatif köfte tarifleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizlerle paylaşacağımız 7 muazzam tarifimiz var, buyursunlar.

Kimsenin dudak bükmeden afiyetle yiyeceği 7 köfte tarifi

Yemek konusunda son derece seçici olan çocuklara bile bu enfes köfteleri yedirmeniz mümkün. Hiç zaman kaybetmeden hazırlayın kalem ve kağıtları! En lezzetli köfte tarifleri sizler için geliyor;

Peynirli tavuk köftesi

tavuk

Fırında pişireceğiniz bu peynir dolgulu köfteler son derece sağlıklı ve leziz. Üstelik kırmızı et tüketmeyenlere de alternatif oluyor. İçine dolduracağınız peyniri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İçi yumuşacık, dışı kıtır peynir dolgulu köfte tarifi detayları için tıklayın.

İzmir köfte

izmir

Ege'nin kendine özgü et yemeklerinden biridir İzmir köfte. Fırında patatesle birlikte pişen köftelerin tamamlayıcısı özel olarak hazırlanan domates sos oluyor. İzmir köftenin yanına en çok yakışan ise bol tereyağlı pirinç pilavı. Akşam yemeğinde ziyafet çekmek isteyenler için tarifin detaylarını şuraya bırakıyoruz.

Külah köfte

külah

Farklı bir sunum ve lezzet arayanlar için sırada külah köfte var. Patlıcanlı iç harç kullanılan külah köfteler damak çatlatır bir lezzete sahip. Bu enfes tattan uzak kalmanızı istemiyoruz sevgili okur, tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cheddar peynirli İnegöl köfte

inegöl

Klasik lezzetlerimizden biri olan İnegöl köfteye yeni bir soluk getirmek istedik ve tarife cheddar peynirini dahil ettik. Deneyenler bu tarifi çok sevdi. Bakalım siz ne diyeceksiniz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kıbrıs köftesi

kıbrıs

Kıbrıs köftesini dilerseniz sıcak, dilerseniz de soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Her türlü tadı muhteşem! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Enginar köftesi

enginar

Bu kadar güzel olacağını asla tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir köfte. Üzerine de beşamel sos. Tadına doyum olmaz yemekler için şahane bir seçim olacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Fırında köfte patates

köfte

Klasiklerden vazgeçmek istemeyenleri de unutmadık. Fırına süreceğiniz mis gibi köfte patates, hem görüntüsü hem de lezzetiyle ağızları sulandırıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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köfte tarifleri kolay yemek tarifleri

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