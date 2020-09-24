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Kimsesizler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimsesizler konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 02:30 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni sezon dizisi Kimsesizler'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız'ın başrollerde oynadığı Kimsesizler'in konusu da belli oldu. Peki Kimsesizler dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu.

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Kimsesizler dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimsesizler dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberküstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Kimsesizler (2)

Kimsesizler dizisinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün otururken, senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars'ın kaleme alıyor. Dizi Ekim ayında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Kimsesizler (1)

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

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