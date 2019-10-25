Kimyasala maruz kalan sebzeler nasıl anlaşılır?

Bazı yiyecekleri taze tutmak ve uzun süre bozulmasını önlemek için kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Sağlıklı beslenmek adına siz de kimyasallara maruz kalmak istemiyorsanız, bu ipuçlarına kulak vermelisiniz.

PATATES



Aldığınız patateslerde küçük yumruların fazla olması, kesildiği zaman iç kısımlarından karartıların olması patatesin çok fazla ilaçlandığının işareti olabilir.

DOMATES



Domatesi kabuğunda beyaz çizgiler varsa bu, nitrik asit içerdiğinin göstergesidir.

SALATALIK



Öncelikle sebzeleri mevsimine uygun tüketmeye özen göstermelisiniz. Genelde içinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından zararlı olabilir. En doğrusu salatalığı yaz aylarında tüketmektir.

PATLICAN



Doğal olan sebzelerinin şekillerinin bozuk olduğu söylenir ancak bu durum patlıcan için pek geçerli değildir. Hormonlu patlıcanlar, genellikle yan yana yapışık bir şekil alabilirler ve iç kısımları koftur.

BAL KABAĞI

Kış mevsiminin en tatlı sebzelerinden olan bal kabağının dış yüzeyi pürüzsüzse doğal olduğu, bir işleme maruz kalmadığı söylenir. İlaçlı kabağın dış yüzeyinde life benzer çizgiler ve benekler olabilir.



