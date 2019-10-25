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Kimyasala maruz kalan sebzeler nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yaşamın sırrı sağlıklı beslenmekten geçiyor ancak tükettiğimiz besinlerin ne kadar kimyasala maruz kalmadan yetişiyor, hangi biri doğanın şifalı topraklarından bizlere ulaşıyor? Kimyasala maruz kalan besinleri anlamanın yolu ise bu ipuçlarından geçiyor.

Kimyasala maruz kalan sebzeler nasıl anlaşılır?

Bazı yiyecekleri taze tutmak ve uzun süre bozulmasını önlemek için kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Sağlıklı beslenmek adına siz de kimyasallara maruz kalmak istemiyorsanız, bu ipuçlarına kulak vermelisiniz.

PATATES
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Aldığınız patateslerde küçük yumruların fazla olması, kesildiği zaman iç kısımlarından karartıların olması patatesin çok fazla ilaçlandığının işareti olabilir.

DOMATES
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Domatesi kabuğunda beyaz çizgiler varsa bu, nitrik asit içerdiğinin göstergesidir.

SALATALIK
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Öncelikle sebzeleri mevsimine uygun tüketmeye özen göstermelisiniz. Genelde içinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından zararlı olabilir. En doğrusu salatalığı yaz aylarında tüketmektir.

PATLICAN
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Doğal olan sebzelerinin şekillerinin bozuk olduğu söylenir ancak bu durum patlıcan için pek geçerli değildir. Hormonlu patlıcanlar, genellikle yan yana yapışık bir şekil alabilirler ve iç kısımları koftur.

BAL KABAĞI

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Kış mevsiminin en tatlı sebzelerinden olan bal kabağının dış yüzeyi pürüzsüzse doğal olduğu, bir işleme maruz kalmadığı söylenir. İlaçlı kabağın dış yüzeyinde life benzer çizgiler ve benekler olabilir.

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