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Kınalı Kar'ın Deli Kamber'iydi! Murat Daltaban'ın son hali herkesi şaşırttı

24.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde hayat verdiği 'Deli Kamber' karakteri ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Murat Daltaban'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 57 yaşında olan ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söyledi.

2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar dizisi yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenmişti. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran dizi reyting rekortları kırmıştı.

Osman Yağmurdereli'nin yapımcısı olduğu, töre konusunu işleyen dizide Emrah, Özlem Conker, Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Engin Şenkan, Seren Fosforoğlu gibi isimler yer aldı.

Gönüllü olarak Kınalı Kar köyünde öğretmenlik yapmaya başlayan Ali ve köy ağasının kızı Nazar'ın aşkını konu edinen dizi 90.bölümü ile ekranlara veda etti.

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Diziye köyün delisi Kamber karakteri de damga vurdu. Murat Daltaban'ın canlandırdığı Kamber'in son halini görenler tanıyamadı. Şimdilerde 57 yaşında olan ünlü oyuncuyu gören herkes aynı şeyi söyledi.

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Murat Daltaban'ın sosyal medya paylaşımlarına, "Kamber'den eser yok", "Yıllar acımamış", "Deli Kamber'e bak sen" gibi yorumlar yapıldı.

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Murat Daltaban, 1966 yılında Ankara'da doğdu. 1983-1986 yılları arsında Ankara Konservatuvarı'nın Opera bölümünde yarı zamanlı eğitim aldı. 1987-1992 yılları arasında ODTÜ'de Maden Mühendisliği bölümünde okudu.

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Mühendislik eğitimini yarıda bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatroda ilk defa 1989 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Bir Sırça Köşk Masalı oyununda rol aldı.

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1992'de Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir dönem kulüplerde grubuyla rock ve punk tarzı müzik yaptı.

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1993 yılından itibaren on dört sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Prens Andre, Savaş ve Barış, Iago - Othello, Jason - Medea, Debuission - Misyon oyunlarında başrol oynadı.

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Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu da yaptı. İlk defa Babam Askerde filminde rol aldı. 1999'da Salkım Hanımın Taneleri filminde Ermeni Klarnetçi Artin'i canlandırdı. Bu rolü ile 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

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Kınalı Kar dizisindeki Kanber rolü ile tanındı. Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı, hırsız Mavi'nin sorunlu ağabeyi Ali Rıza'yı (Arıza) rolü ile tanınırlığı arttı.

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