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Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı açıldı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek maçın kısa süreli durmasına sebep olan Kinsey Wolanski'ye iyi haber geldi. Wolanski'nin hesabı yeniden açıldı.

Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı açıldı

Üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya giren Kinsey Wolanski, apar topar dışarı çıkarılmış, bu eylemiyle de web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırmıştı.

Kinsey Wolanski

Kinsey Wolanski’nin Instagram'ındaki olağanüstü takipçi artışı nedeniyle de hesabı birkaç hafta askıya alınmıştı. Instagram'ın bu uygulamasının ardından Wolanski'nin 3 milyon takipçili hesabı yeniden açıldı. Şampiyonlar Ligi finalinden önce ise Wolanski'nin sadece 240 bin takipçisi bulunuyordu.,

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SEVGİLİSİYLE KAPADOKYA'YA GELMİŞLER
Sosyal medya fenomeni olan Kinsey Wolanski Ocak 2019 yılında Slasher Party isimli filmde rol almış Brittany karakterine hayat vermişti. Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kinsey Wolanski instagram Tottenham - Liverpool

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