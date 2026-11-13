Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Microsoft’taki erişim sorunu 12 saati aştı! Microsoft 365, Outlook ve Teams... "Süreç umduğumuz gibi gitmiyor"

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen sorun hala çözülemedi ve Microsoft, sürecin umdukları gibi gitmediğini açıkladı.

Microsoft’taki erişim sorunu 12 saati aştı! Microsoft 365, Outlook ve Teams... "Süreç umduğumuz gibi gitmiyor"

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Microsoft'un bazı hizmetlerinde erişim sorunu! Microsoft'un bazı hizmetlerinde erişim sorunu!

Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Microsoft’taki erişim sorunu 12 saati aştı! Microsoft 365, Outlook ve Teams... "Süreç umduğumuz gibi gitmiyor" 1

Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Microsoft’taki erişim sorunu 12 saati aştı! Microsoft 365, Outlook ve Teams... "Süreç umduğumuz gibi gitmiyor" 2

12 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇMESİNE RAĞMEN SORUN SÜRÜYOR

Öte yandan, sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.

Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.

Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.

Microsoft’taki erişim sorunu 12 saati aştı! Microsoft 365, Outlook ve Teams... "Süreç umduğumuz gibi gitmiyor" 3

MICROSOFT İLE ÇALIŞAN DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ

Yaşanan erişim sorunu, Microsoft'un kendi platformlarının yanı sıra Microsoft ile entegre olan diğer büyük platformları da etkiledi.

Yapay zeka devi OpenAI, yaşanan aksaklık nedeniyle bazı araçlarının çalışmadığını açıkladı.

Anthropic de Microsoft 365 sistemi ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
X kullanıcılarına müjde! O sınır tam 5 katına çıktıX kullanıcılarına müjde! O sınır tam 5 katına çıktı
Fatih Sultan Mehmet’ten ilham aldı! Karada yüzdürecekFatih Sultan Mehmet’ten ilham aldı! Karada yüzdürecek

Anahtar Kelimeler:
Microsoft sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.