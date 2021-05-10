Kinsgley Coman'ın inanılmaz rekoru

Kingsley Coman, lig şampiyonlukları söz konusu olduğunda ulaşılması zor bir rekora sahip.

Fransız oyuncu profesyonel kariyerinde on sezon geçirdi ve her birini bir şampiyonluk madalyasıyla bitirdi.

Bayern Münih, dün Borussia Dortmund'un RB Leipzig'i mağlup etmesiyle Bundesliga'da üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Ligdeki kupa hegemonyasına devam eden Bavyera ekibinde zaferin önemli parçalarından biri de Kingsley Coman oldu.

2012/13 sezonunda 16 yaşında Paris Saint-Germain ile sadece bir kez maça çıkan yıldız oyuncu, şampiyonluk kupasını eline aldı. Benzer bir durum bir sonraki sezonda da yaşandı ve 2 kez sahaya çıkan Coman, lig sonunda PSG ile ikinci yerel lig şampiyonluğunu kutladı.

2014 yazında Juventus'a transfer olan Coman, takımıyla iki Serie A şampiyonluğu kazandı. Ardından rotayı Almanya'ya çeviren 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Bayern ile arka arkaya 6 Bundesliga şampiyonluğu kazandı ve kariyerinde 10'da 10 lig zaferine ulaştı.

Bavyera ekibiyle 2020 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Coman, PSG ile Fransa Süper Kupası, Juve ile İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası, Almanya DFB Kupası(4), Almanya Süper Kupa(5) sevinci de yaşadı.

Coman için tek büyük hayal kırıklığı 2018 Dünya Kupası oldu. Fransız oyuncu, takım arkadaşlarının zafere yürüdüğü dev organizasyonu sakatlık nedeniyle kaçırdı.

