SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Kinsgley Coman'ın inanılmaz rekoru

Kinsgley Coman'ın inanılmaz rekoru

10.05.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kinsgley Coman, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Kinsgley Coman'ın inanılmaz rekoru

Kingsley Coman, lig şampiyonlukları söz konusu olduğunda ulaşılması zor bir rekora sahip.

Fransız oyuncu profesyonel kariyerinde on sezon geçirdi ve her birini bir şampiyonluk madalyasıyla bitirdi.

Bayern Münih, dün Borussia Dortmund'un RB Leipzig'i mağlup etmesiyle Bundesliga'da üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Ligdeki kupa hegemonyasına devam eden Bavyera ekibinde zaferin önemli parçalarından biri de Kingsley Coman oldu.

2012/13 sezonunda 16 yaşında Paris Saint-Germain ile sadece bir kez maça çıkan yıldız oyuncu, şampiyonluk kupasını eline aldı. Benzer bir durum bir sonraki sezonda da yaşandı ve 2 kez sahaya çıkan Coman, lig sonunda PSG ile ikinci yerel lig şampiyonluğunu kutladı.

2014 yazında Juventus'a transfer olan Coman, takımıyla iki Serie A şampiyonluğu kazandı. Ardından rotayı Almanya'ya çeviren 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Bayern ile arka arkaya 6 Bundesliga şampiyonluğu kazandı ve kariyerinde 10'da 10 lig zaferine ulaştı.

Bavyera ekibiyle 2020 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Coman, PSG ile Fransa Süper Kupası, Juve ile İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası, Almanya DFB Kupası(4), Almanya Süper Kupa(5) sevinci de yaşadı.

Coman için tek büyük hayal kırıklığı 2018 Dünya Kupası oldu. Fransız oyuncu, takım arkadaşlarının zafere yürüdüğü dev organizasyonu sakatlık nedeniyle kaçırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Emrehan Gedikli hayaline kavuştuEmrehan Gedikli hayaline kavuştu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

'Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'ye mi alınıyor?

Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'ye mi alınıyor?

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

Futbol, bir efsanesini daha kaybediyor!

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.