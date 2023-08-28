Kiracı filminde Kemal Sunal'ın aşkıydı! Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basan Özlem Onursal'ın son hali gündem oldu

Kemal Sunal ve Füsun Demirel'in başrollerini paylaştığı 1987 yapımı Kiracı filminde hayat verdiği Sühendan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Özlem Onursal filmde Kemal Sunal'ın yasak aşkıydı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Özlem Onursal ya da gerçek ismiyle Mevlüde Deligönül, 1958 yılında Adana'da doğdu. Oyunculuğa 1981 yılında rol aldığı Kırık Bir Aşk Hikayesi filmiyle başladı.

Kiracı, Hekimoğlu,Kartallar Yüksek Uçar, Acıların Çocuğu, Gülsüm Ana, Yaşamak İnsan Gibi ve Namus Düşmanı gibi birçok yapımda rol alan ünlü isim 1992 yılında oyunculuğu bıraktı.

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim gençliğinde Ses Dergisi'nin kapak kızı oldu.

Yeşilçam'ın ateşli oyuncularından olan Özlem Onursal, Yaşamak İnsan Gibi filminden sonra sırra kadem bastı.

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü oyuncu son haliyle yeniden gündem oldu. Özlem Onursal'ın son halini görenler; 'Yaşlandıkça güzellemiş', 'Yıllar teğet geçmiş', 'Şarap gibi kadın' yorumlarında bulundular.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Özlem Onursal'ın gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.





