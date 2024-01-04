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Kiralık villa ilanıyla doktoru dolandıran şüpheliye 10 yıla kadar hapis talebi

04.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten sahte kiralık villa ilanı vererek bir doktoru dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılığın iddianamesine göre, yaz tatili için villa kiralamak isteyen doktor Z.B.K, bir sitedeki kiralık villa ilanlarını incelemeye başladı. Bir villayı beğenen Z.B.K, ilan sahibi Serdar A. ile iletişime geçerek 35 bin lira kiralama bedeliyle anlaştı.

Serdar A. mağdurdan banka hesabına kira bedelini yatırmasını istedi. Serdar A'nın hesabına parayı gönderen Z.B.K, bir müddet sonra telefonla ulaşmaya çalıştığı şüphelinin numarasının kullanılmadığını öğrendi.

Dolandırıldığını anlayan Z.B.K, savcılığa şikayette bulundu.

Yapılan incelemelerde, Serdar A'nın kullandığı telefon hattının yabancı uyruklu bir kişinin adına açıldığı belirlendi. Banka hesabı üzerinden kimliği tespit edilen Serdar A. gözaltına alındı.

Serdar A, savcıya verdiği ifadesinde, "Banka hesabı bana ait ancak hesap ve kartlarımı, internette gezerken gördüğüm ilan sahiplerine verdim. Bu kişilerin açık kimlik bilgilerini bilmiyorum ancak telefon numaralarını söyleyebilirim." iddiasında bulundu.

Serdar A'nın kullandığı telefon numaralarını sorgulayan savcılık, bu numaraların da yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatlar olduğunu tespit etti.

İddianamede, Serdar A'nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan sorgusunda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan çok sayıda soruşturma ve kovuşturma olduğu bilgisine yer verildi.

Savcılık, sahte ilanlar açarak Z.B.K'yi dolandıran şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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