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  4. Kırbaç sahnesine soruşturma başlatılmıştı! Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama geldi! "Gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine..."

Kırbaç sahnesine soruşturma başlatılmıştı! Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama geldi! "Gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine..."

22.12.2023 22:31 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, yayınlanan fragmanla gündem olmuştu. Yayınlanan kırbaç sahneleri nedeniyle RTÜK tarafından soruşturma başlatılmış olan dizinin yapımcılarından konuya dair açıklama geldi.

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle gündemde bomba etkisi yarattı. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde olduğu dizi pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin ikinci bölüm ön izleme sahneleri büyük tepki toplamıştı. Gold Film imzalı dizi için yapımcıdan flaş bir açıklama geldi.

KIRBAÇ SAHNESİ OLAY OLDU

Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz gibi isimleri bulunduran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin şikayetlerin incelenmekte olduğunu duyurmuştu.

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Yayınlanan görüntülerde Meryem'in eşi Naim, zina yapıp bunu eşine itiraf ediyor. Zina yaptığı için eşinden kendisini kırbaçlamasını ve bunu hak ettiğini söylüyor. Meryem'in 'Bunu bana yaptırma' demesi sonrasında gelişen olaylarda Meryem, zina yaptığı için eşini kırbaçlıyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Konuya dair dizinin yapım şirketi Gold Film'den yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada,

“Kızıl Goncalar” isimli dizi filmimize ilişkin olarak birkaç gündür kamuoyunda paylaşılan bazı haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler üzerine açık ve net şekilde belirtmek isteriz ki, aktardığımız hikayenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ya da kişiyle bir ilgisi yoktur. Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek, ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir.

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Tüm dizilerde oldugu gibi Kızıl Goncalar’da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri, bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır. Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken, diğer yandan da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık. Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesimine bir ayna tutması için kurgulandı.

Kızıl Goncalar’ın kurgu bir hikaye olduğunu, ne bir belgesel ne de bir haber dosyası olmadığını akılda tutan, adil eleştirilerin konusu olmak isteriz. Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maksatlı yorumların takdirini ise değerli izleyicilerimize bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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