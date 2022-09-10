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Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor ile "devam" kararı aldı

10.09.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor ile "devam" kararı aldı

Kırbıyık Holding, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un sponsorluklarına devam edeceklerini bildirdi.

Kırbıyık Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alanyaspor ve Antalyaspor'un sponsorluğundan çekilmelerinin söz konusu olmadığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kırbıyık Holding olarak Serik bölgesinde 350 kişi istihdam ediyoruz. Milletimize ve devletimize vergi ödeme başta olmak üzere tüm görevlerimizi yerine getiriyor, bu görevleri de vatani bir bilinçle ve gururla yapıyoruz. Kırbıyık Holding olarak başta Alanyaspor ve Antalyaspor olmak üzere Türk sporunun gelişimine katkı sağlayan tüm gençlere desteğimiz sonsuzdur. Bu gençlerin eğitimine olan katkımız da her geçen yıl artarak devam etmektedir ve devam edecektir. Kırbıyık Holding Genel Müdürümüz Aydın Demiray da bütçe oluşturmak adına, Alanyaspor ve Antalyaspor sponsorlukları yönünde açıklamalar yapmıştır. Genel müdürümüzün bu bütçe planlaması holdingimiz bünyesinde değerlendirilmiş olup, sponsorluklardan çekilmemiz söz konusu değildir."

Demiray, dün yaptığı açıklamada, bölgesel ve ulusal arenada mücadele eden spor takımlarına sponsor olduklarını bildirmiş, birtakım problemler nedeniyle Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor sponsorluklarından ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Antalyaspor

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