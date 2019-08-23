Kireç tutan çaydanlıkları beyazlatan 3 yöntem

Çaydanlığın uzun süre kullanılması sonucunda iç ve dış yüzeyinde lekelenmeler, matlaşmalar ve kireçlenmeler meydana gelebilir. Bu çirkin görüntülerden kurtulmak için;
SİRKE VE TUZ YÖNTEMİ
Çözüm olanağı en yüksek yöntemlerden biridir. Öncelikle derin bir kaba sirkeyi boşaltın ve içine bir miktar tuz ekleyin. Tuzun sirke içinde çözünmesini sağlayın. Sonrasında temiz bir bezi bu karışım ile ıslatarak çaydanlığınızı ovalayın. Çaydanlığın her tarafını temizledikten sonra duru su ile yıkayın. Bu işlem sonuucunda çaydanlığınızdaki tüm matlığın kaybolduğunu ve lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.
SİRKE VE KARBONAT YÖNTEMİ
En az sirke ve tuz karışımı kadar önemli bir yardımcıdır. Bir litre beyaz sirkenin içine 2 yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın. Karbonatın sirke içinde çözünmesini sağlayın. Bu karışımın içinde çaydanlığı yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Ardından temiz bez ile ovalayın. Lekelerden ve kararmalardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Sirke ve karbonat karışımını ayda 1 defa uyguladığınızda çaydanlığınızı ilk günkü temiz bir şekilde kullanmış olacaksınız.
LİMON KABUĞU YÖNTEMİ
Limon kabuklarını küçük parçalar haline getirin. Küçük parçalardan kastımız elinizle çaydanlığınızı ovalayacak boyutta olması. Yaklaşık 20 dakika ovaladıktan sonra nemli bir bezle çaydanlığın üzerinden geçin. Çaydanlığı bir süre beklettikten sonra duru su ile temizleyin. Sonuç: Tertemiz bir çaydanlık sizin artık!
ÇAYDANLIĞIN İÇİNİ PARLATMAK İSTİYORSANIZ;
Çaydanlığın iç kısmındaki kireci sökmek ve parlatmak için kimyasal maddeler kullanmanıza gerek yok. Evinizdeki malzemelerle doğal bir şekilde bunun da üstesinden gelebilirsiniz. Bunun için limon tozu kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Çaydanlığın içine bir miktar limon tozu atın ve içerisine su doldurarak bir süre kaynatın. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda kaynamış suyu boşaltın ve durulayın. Ardından bir 20 dakika boyunca duru su kaynatın öaydanlığınızın içinde. Bu işlemi haftada bir kez uygularsanız içinde kireç ve matlıktan eser kalmayacaktır.
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