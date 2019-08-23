Kireç tutan çaydanlıkları beyazlatan 3 yöntem

Çaydanlığın uzun süre kullanılması sonucunda iç ve dış yüzeyinde lekelenmeler, matlaşmalar ve kireçlenmeler meydana gelebilir. Bu çirkin görüntülerden kurtulmak için;

SİRKE VE TUZ YÖNTEMİ



Çözüm olanağı en yüksek yöntemlerden biridir. Öncelikle derin bir kaba sirkeyi boşaltın ve içine bir miktar tuz ekleyin. Tuzun sirke içinde çözünmesini sağlayın. Sonrasında temiz bir bezi bu karışım ile ıslatarak çaydanlığınızı ovalayın. Çaydanlığın her tarafını temizledikten sonra duru su ile yıkayın. Bu işlem sonuucunda çaydanlığınızdaki tüm matlığın kaybolduğunu ve lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

SİRKE VE KARBONAT YÖNTEMİ



En az sirke ve tuz karışımı kadar önemli bir yardımcıdır. Bir litre beyaz sirkenin içine 2 yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın. Karbonatın sirke içinde çözünmesini sağlayın. Bu karışımın içinde çaydanlığı yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Ardından temiz bez ile ovalayın. Lekelerden ve kararmalardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Sirke ve karbonat karışımını ayda 1 defa uyguladığınızda çaydanlığınızı ilk günkü temiz bir şekilde kullanmış olacaksınız.