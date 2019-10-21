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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız ticarete atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ünlenen Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız ticarete atıldı

Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Gökçe Akyıldız yeni bir işe soyundu. Genç oyuncu, Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açtı.

Oyunculuğa devam edeceğini söyleyen oyuncu, dükkan açma fikrini "Çikolatayı çok seviyorum. Üretelim o zaman dedik. Çikolatacı olduk" sözleriyle açıkladı.

Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesi anlatılan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna, Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın katıldığı iddia edilmişti. Ancak güzel oyuncu bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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