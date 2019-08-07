Mynet Trend

Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor

sesamos sesamos
YAŞAM  | 07.08.2019 21:23 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 1 hafta önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor. 5 yıl önce 2 yeğeni de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Doğan, drone ile aranıyor.

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, bir hafta önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ömer Doğan'ı arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 50 asker, Balışeyh ilçesinde ve Dikmen köyü ile Yeniçıkan mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk'un da katıldığı çalışmalarda bugün drone da kullanıldı. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda Ömer Doğan'ın izine rastlanılmadı.

5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

(DHA)

Kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto1

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto1

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto2

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto2

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto3

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto3

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto4

kirikkalede-kayip-zabit-katibi-drone-ile-araniyor_2398_dhaphoto4
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Zabıt Katibi ömer doğan Kayıp

En Çok Okunan Trend Haberler

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

La Casa de Papel gerçek oldu! Darphaneyi soydular

La Casa de Papel gerçek oldu! Darphaneyi soydular

Tekne pozları ortalığı salladı!

Tekne pozları ortalığı salladı!

Her satırı korkunç! 'Ben senin ikinci babanım'

Her satırı korkunç! 'Ben senin ikinci babanım'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Garsonun tepsisini devrildi, yiyecekleri yedi

Garsonun tepsisini devrildi, yiyecekleri yedi

Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı

'Evlilik' tuzaklı fuhuş! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da inanılmaz anlar! Cam silerken aracın üstüne düştü

İstanbul'da inanılmaz anlar! Cam silerken aracın üstüne düştü

Duvarsız yaşadıklarını yan bina yıkılınca öğrendiler

Duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.