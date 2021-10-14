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Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı

14.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de akrabalarının kıraathanesini ateşe veren 3 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de akrabalarına ait kıraathanede yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi 601. Sokak'taki iki katlı binanın 1. katında Ö.S'ye ait kıraathaneden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Kıraathane içerisinde boş kolonya bidonu bulundu. Ö.S'nin akrabaları olduğu öğrenilen Ş.F, Ç.F. ve Ç.F. kıraathaneyi ateşe verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

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