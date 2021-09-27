Kırıkkale'de engelli genç kızlar temsili düğünde eğlendi

Kırıkkale'de Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğince engelli 6 kız için temsili düğün yapıldı.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Engelsiz Yaşam, Doğal Ortam, Birlik ve Beraberlik Kültür Şöleni" etkinlikleri kapsamında, Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen organizasyonda, gelinlik giyen engelli 6 kız, aileleriyle müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mehmet Emin Erkoç da "Burada geleneksel düzenlemiş olduğumuz şölenimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Amacımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, hasbihal etmek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olmak bizleri mutlu ediyor. Bunlar çok özel insanlardır. 6 genç kızımızın hayallerini gerçekleştirdik. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.



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