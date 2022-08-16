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Kırıkkale'de evde çıkan yangın söndürüldü

16.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 937. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında Can Atatekin'e ait dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binayı saran duman dolayısıyla apartmandaki vatandaşlar balkonlara çıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin kontrolünde tahliye edildi.

Yatak odasında prizde takılı şarj cihazından çıktığı değerlendirilen yangında ev zarar gördü.

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