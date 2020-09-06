Kırıkkale'de gölete düşen koyunu kurtarmak için suya giren çoban boğuldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sulama göletine düşen koyunu kurtarmak amacıyla suya giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kenanbey Obası köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Nadir Mis (23), sabah saatlerinde hayvanları otlattığı sırada bir koyunun köyün girişindeki sulama göletine düştüğünü gördü.

Koyunu kurtarmak için gölete giren çoban, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan ve öldüğü belirlenen çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

