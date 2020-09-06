YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de gölete düşen koyunu kurtarmak için suya giren çoban boğuldu

Kırıkkale'de gölete düşen koyunu kurtarmak için suya giren çoban boğuldu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de gölete düşen koyunu kurtarmak için suya giren çoban boğuldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sulama göletine düşen koyunu kurtarmak amacıyla suya giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kenanbey Obası köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Nadir Mis (23), sabah saatlerinde hayvanları otlattığı sırada bir koyunun köyün girişindeki sulama göletine düştüğünü gördü.

Koyunu kurtarmak için gölete giren çoban, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan ve öldüğü belirlenen çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:26
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Aylin Eczanesi
Merkez
Ercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.