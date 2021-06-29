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Kırıkkale'de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı

29.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı

Kırıkkale'de park halindeyken yanan 2 minibüsten biri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi Vatan Caddesi'nde park alanındaki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bir minibüse de sıçrayan alevlere müdahale eden Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Minibüsün biri kullanılamaz hale geldi, diğeri zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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