Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

Altıntaş Mahallesin'de ikamet eden yaşlı çiftin evlerinde sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Duran (71) ve Fadime Atak (71), ambulansla Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Atak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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