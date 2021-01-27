Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 07 UG 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden tıra çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.K. ile yolculardan C.G. ve Ş.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



