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Kırıkkale'de ücretsiz 50 bin maske dağıtılacak

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de ücretsiz 50 bin maske dağıtılacak

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlanacağı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bu süreçte vatandaşlara maske temini konusunda yardımcı olunması amacıyla Kırıkkale Belediyesince pazarların girişinde ücretsiz maske dağıtılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için temin edilen 50 bin maske yarından itibaren Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi vasıtasıyla nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu çarşı girişleri başta olmak üzere belirli noktalarda dağıtılacaktır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerimiz de maske üretimine başlayacaktır. Marketlerimizin de ücretsiz veya cüzi bir bedelle maske temin ederek bu süreçte yer almaları önemli bir toplumsal dayanışma örneği olacaktır."

- Belediye Başkanı Saygılı vatandaşlara maske dağıttı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, beraberindeki zabıta ekipleriyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Dağıtım sırasında sık sık sosyal mesafenin korunması noktasında vatandaşlara uyarıda bulunan Saygılı, koronavirüs hakkında da bilgi verdi.

Öte yandan belediye, kentteki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfeksiyon ünitesi yerleştirdi.

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kırıkkale maske yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

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