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Kırılmadık rekor bırakmıyor! LeBron James, NBA tarihine geçti!

20.03.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA haberleri: Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, 36 bin 947 sayı ile NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu oldu.

Kırılmadık rekor bırakmıyor! LeBron James, NBA tarihine geçti!

NBA haberleri: Amerikan Basketbol Ligi (NBA), gece oynanan 4 karşılaşma ile devam etti.

Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizard’a 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti.

Mücadelede 38 sayı kaydeden LeBron, NBA kariyerinde toplam 36 bin 947 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

37 yaşındaki yıldız oyuncu, tüm zamanların en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Karl Malone’u geride bırakarak en skorer ikinci oyuncu olurken listenin zirvesinde 38 bin 387 sayı ile Kerim Abdülcabbar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
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