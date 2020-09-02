Kırk Yıl Hatır İçin Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi

Osmanlıdan günümüze gelen Türk kahvesi, çekirdek kahvenin çekilmesiyle elde edilmiş olup Arap kültüründe oldukça yaygındır. Yemen civarında Araplar tarafından tercih edilen Türk kahvesi kahve meyvesinin sıcak suda demlenmesiyle ortaya çıkan bir içecektir. Yemen valisinin kahveyi çok beğenerek İstanbul’a getirmesiyle Türklerin kendi yöntemlerini kullanarak pişirmesinin ardından, Türk kahvesi adını almış ve bu nam ile Avrupaya ün salmıştır. Herkesin keyfine keyif katan Türk kahvesi tarifini aşağıdan inceleyerek bol köpüklü kıvamında bir kahve yapabilirsiniz.

İyi Bir Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

3 tatlı kaşığı Türk kahvesi

3 fincan su

3 adet küp şeker (isteğe göre) (3 kişilik)

Hazırlanışı:

Türk kahvesi yapılışında orta boy cezve kısık ateşte ocağa alınır. Kahve ve su cezveye konularak karıştırılır. Karıştırma işleminde kahvenin çözülmüş olmasına dikkat edilir ve ardından şeker eklenerek tekrar karıştırılır. Kahvenin ağır ateşte pişmesi daha lezzetli olmasını sağlar.

Köpüklü Türk Kahvesinin Püf noktaları

İyi bir Türk kahvesi yapımında öncelik olarak kullanılan malzemelerin tazeliği önemlidir. Çekilen Türk kahvesinin uzun süre beklememiş olması suda kolay çözülmesini sağlar. Aksi takdirde kahvenin bayat olması su ile karışmasını engeller. Türk kahvesini yaparken kullanılacak olan su miktarından biraz fazla su konulmalı ve suyun soğuk olması tercih edilmelidir. Soğuk su Türk kahvesinin daha köpüklü olmasını sağlar. Cezvedeki kahvenin ağır ve kısık ateşte pişmesi gerekir bu sayede kahve daha kolay çözünerek su ile özdeşleşir ve damaklara uygun bir lezzet oluşur. İyi bir Türk kahvesinde hem lezzet hem de görünüm istiyorsanız su yerine sade soda kullanmak kahvenin daha leziz ve güzel olmasını sağlar.

Türk kahvesi çeşitleri nelerdir?

Türk kahvesi: Su, kahve ve şekerin demlenmesi sonucu oluşan klasik kahve türüdür.

Sütlü Türk kahvesi: Su yerine süt konularak kahve ile demlenmesi sonucu oluşan kahve türüdür.

Dibek kahvesi: Çekirdeğinin farklı şekilde öğütülmesiyle oluşan yoğun kıvamlı, yumuşak içimli kahve türüdür. Türk kahvesi ile karıştırılarak da kullanılabilir.

Menengiç kahvesi: Menengiç bitkisi kullanılarak yapılan bir tür kahve çeşididir. Farklı aroması ile kahveye güzel bir lezzet verir.

Kül kahvesi: Diğer ismiyle kumda kahve olarak da geçen bu kahve mangalda yapılarak servis edilir.

Süvari (tarsusi) kahvesi: Ege bölgesine ait olan bu kahve genellikle sade tercih edilip ince belli çay bardağında sunulur. Tarsusi adı da kullanılır.

Hatay kahvesi: Kahve çekirdeği çifte kavrulmuş olup diğer kahve türlerine göre daha serttir. Aroması ve kokusu ağırdır.

Aromalı Türk kahvesi: Zencefil, çörekotu, damla sakızı, vanilya,tarçın, gibi baharatlar kullanılarak hazırlanan kahve türüdür. Bunlar tek bir kahvede tercih edilirken aynı zamanda tek de kullanılmaktadır.

Damla sakızlı Türk kahvesi: İçerisine damla sakızı konularak hazırlanan kahve türüdür.

Mırra kahvesi: Uzun ve uğraştırıcı demleme ardından Türk kahvesi fincanından daha küçük, kulpsuz bir fincanda sunulur. Diğer kahvelere göre daha acı ve ağır olması sebebiyle özel günlerde tercih edilir.