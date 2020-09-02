Kırk Yıl Hatır İçin Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi

Osmanlıdan günümüze gelen Türk kahvesi, çekirdek kahvenin çekilmesiyle elde edilmiş olup Arap kültüründe oldukça yaygındır. Yemen civarında Araplar tarafından tercih edilen Türk kahvesi kahve meyvesinin sıcak suda demlenmesiyle ortaya çıkan bir içecektir. Yemen valisinin kahveyi çok beğenerek İstanbul’a getirmesiyle Türklerin kendi yöntemlerini kullanarak pişirmesinin ardından, Türk kahvesi adını almış ve bu nam ile Avrupaya ün salmıştır. Herkesin keyfine keyif katan Türk kahvesi tarifini aşağıdan inceleyerek bol köpüklü kıvamında bir kahve yapabilirsiniz.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Türk kahvesi yapılışında orta boy cezve kısık ateşte ocağa alınır. Kahve ve su cezveye konularak karıştırılır. Karıştırma işleminde kahvenin çözülmüş olmasına dikkat edilir ve ardından şeker eklenerek tekrar karıştırılır. Kahvenin ağır ateşte pişmesi daha lezzetli olmasını sağlar.
Türk kahvesi: Su, kahve ve şekerin demlenmesi sonucu oluşan klasik kahve türüdür.
Sütlü Türk kahvesi: Su yerine süt konularak kahve ile demlenmesi sonucu oluşan kahve türüdür.
Dibek kahvesi: Çekirdeğinin farklı şekilde öğütülmesiyle oluşan yoğun kıvamlı, yumuşak içimli kahve türüdür. Türk kahvesi ile karıştırılarak da kullanılabilir.
Menengiç kahvesi: Menengiç bitkisi kullanılarak yapılan bir tür kahve çeşididir. Farklı aroması ile kahveye güzel bir lezzet verir.
Kül kahvesi: Diğer ismiyle kumda kahve olarak da geçen bu kahve mangalda yapılarak servis edilir.
Süvari (tarsusi) kahvesi: Ege bölgesine ait olan bu kahve genellikle sade tercih edilip ince belli çay bardağında sunulur. Tarsusi adı da kullanılır.
Hatay kahvesi: Kahve çekirdeği çifte kavrulmuş olup diğer kahve türlerine göre daha serttir. Aroması ve kokusu ağırdır.
Aromalı Türk kahvesi: Zencefil, çörekotu, damla sakızı, vanilya,tarçın, gibi baharatlar kullanılarak hazırlanan kahve türüdür. Bunlar tek bir kahvede tercih edilirken aynı zamanda tek de kullanılmaktadır.
Damla sakızlı Türk kahvesi: İçerisine damla sakızı konularak hazırlanan kahve türüdür.
Mırra kahvesi: Uzun ve uğraştırıcı demleme ardından Türk kahvesi fincanından daha küçük, kulpsuz bir fincanda sunulur. Diğer kahvelere göre daha acı ve ağır olması sebebiyle özel günlerde tercih edilir.
Osmanlıdan günümüze kadar gelen bu gelenek herkesi himayesi altına almış ve insanlar bu tattan yıllardır vazgeçmemiştir. Geçmişten beridir süregelen ‘bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır sözünü kulaklarımızda çınlatmıştır. Bu güzel kahvenin servis önerileri de hatırı kadar özel olmalı... Köpüklü Türk kahvesinin yanına en çok yakışan çifte kavrulmuş lokum önerisidir. Bunun yanında çikolatalı, fındıklı ya da kuş lokumu da tercih edilebilir. Kahveye en çok yakışan tatlardan biri de bitter çikolatadır. Bitter çikolata yoğun kakao oranı ile Türk kahvesinin ağır ve hoş kokusuna güzel bir ahenk sağlayacaktır. Sütlü hafif tatlılar da Türk kahvesi ile keyif verecektir. Türk kahvesi eşliğinde baklava sunumu da son dönemde popüler sunumlardan biri haline gelmiştir.
Günlük olarak tükettiğiniz Türk kahvesinin doyulmaz tadı kadar sağlığınız için de faydalı olduğunu hatırlatalım ve sizler için bu faydaları listeleyelim istedik:
Her şeyin azı karar çoğu zarar dolayısıyla fazla tüketiminde aşağıdaki durumlardan birini yaşamanız ihtimal dahilinde:
Osmanlı kültürünü günümüze taşıyan Ttürk kahvesinin bir fincan miktarı şekersiz tüketildiğinde 0 kaloriye eşdeğerdir. Yani kalorisi yoktur. Ancak şeker tüketimi dahilinde bu hesaplama değişecek, bir fincan orta Türk kahvesi ortalama 78 kaloriye denk gelecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum