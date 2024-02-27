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Kırk yıllık hatırın yad edildiği müze

AA AA
27.02.2024 11:57
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Elazığ'da kurulan Kahve Fincanı Müzesi'ni ziyaret edenler, tarihi eser niteliği taşıyanlar ile ülkenin farklı bölgelerinden getirilen 5 bin fincanı görme ve hatıraları yad etme imkanı buluyor.

Valilik ve belediyenin desteğiyle Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Harput Mahallesi'ne kazandırılan müze, açılışının yapıldığı 29 Ekim 2023'ten bu yana ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Müzenin açılışında Cumhuriyet'in 100. yılına atfen 2023 fincan sergilendi. Teşhir edilen fincan sayısı zamanla 5 bine ulaştı.

Ayrıca, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözüne uygun olarak, bağışçıların bakır levhalara yazılan isimleri fincanlara iliştiriliyor.

Kahve fincanlarının bulunduğu müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 4 ayda yaklaşık 20 bine ulaştı.

"DÜNYADA BÖYLE BİR MÜZENİN OLMADIĞINI GÖRDÜK"

ETUDER Başkanı Ahmet Bulut, AA muhabirine, dernek olarak Harput Mahallesi'nde spesifik müze oluşturmak için Kahve Fincanı Müzesi'ni kurduklarını söyledi.

Anadolu'nun yaklaşık 500 yıllık kahve kültürü geçmişinin olduğunu dile getiren Bulut, "Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 fincan" hedefiyle bu yola çıktıklarını belirtti.

Bulut, "Fincan sayısı yaklaşık 5 bini buldu. Bu fincanların çoğu tarihi eser sayabileceğimiz en az 100 ile 150 yıllık. Hatta 300 yıllık bir fincanımız da var. Türkiye'de kahve fincanı adına açılmış tek müze. Hatta dünya çapında da bir araştırma yaptık ve böyle bir müzenin olmadığını gördük." dedi.

Harput'a böyle müze kazandırdıkları için gurur duyduklarını ifade eden Bulut, kış ayı olmasına rağmen günde 30-40 fincan getirilip, müzeye bağışlandığını belirtti.

Bulut, "Fincan getirenlerin isimlerini bakır levhalara yazıyor ve fincana iliştiriyoruz. Buranın bir anlamda da 'hatır müzesi' olmasını istiyoruz. İnsanlar buraya 50 yıl sonra geldiklerinde hem fincanlarını hem isimlerini görsünler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Müzede çok değerli fincanların olduğunu, getirilen fincanları kategorize etmek için bir uzman da davet ettiklerini dile getiren Bulut, ilerleyen süreçte üretildiği yıllara göre fincanların dizayn edileceğini aktardı. Bulut, şunları kaydetti:

"Hediye olarak gelen fincanlardan biri antikacı arkadaşımıza ait ve 150 yıllık. Osmanlı sarayına İngiltere'den gönderilen bir fincanımız var. Bunların yanı sıra en kıymetlisi Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 17 Kasım 1937'de Elazığ ziyaretleri sırasında kendisine kahve ikram edilen fincan. Müzemiz çok büyük ilgi gördü. 4 ayda 20 bin insana bu müzeyi gezdirebildik. Kültür turlarına katılan ziyaretçiler de gelmeye başladı. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi hedefliyoruz. Şu an müracaat aşamasındayız. Dünyanın tek Kahve Fincanı Müzesi olarak literatüre girmeye de çalışacağız."

ŞEHİTLERİN HATIRASI OLARAK FİNCAN BAĞIŞLADI

Mardin'den Elazığ'ı ziyarete gelen Gülbahar Mavidemir de kentte Kahve Fincanı Müzesi olduğunu duyunca görmek istediklerini söyledi.

Gezi kapsamında ilk olarak heyecanla bu müzeyi ziyaret ettiklerini anlatan Mavidemir, "Şehit olan iki kaynımın hatırasına buraya 2 fincan bıraktık. Burası inşallah diğer illerimize de örnek olur. Burada dikkatimi en çok çeken Atatürk’ün kahve içtiği fincanının sergilenmesi. Tarihin içinde bir gezinti." ifadelerini kullandı.

Zübeyde Ateş de çok güzel bulduğu müzeyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

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