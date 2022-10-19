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Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi

19.10.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi

Sualtı Savunma (SAS) timleri, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında tespit edilen mayını etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıyıköy Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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