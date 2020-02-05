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Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.

Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli’de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi

KIRKLARELİ'DE FENERBAHÇE COŞKUSU

Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor’un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.

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Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı. Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı. Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti’nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası kırklarelispor Fenerbahçe

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