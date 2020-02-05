Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe, Kırklareli’de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi
Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor’un çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe olurken, Kırklareli Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.
Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı. Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı. Karşılaşma öncesinde Kırklareli Emniyeti’nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.
(İHA)
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