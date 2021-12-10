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  4. Kırklareli Valisi Bilgin'den çiftçilere "toprak satarken dikkatli olun" uyarısı:

Kırklareli Valisi Bilgin'den çiftçilere "toprak satarken dikkatli olun" uyarısı:

10.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arazi alım satımında hem alıcı hem satıcı bazında ciddi manada mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşlarımızın maalesef kandırıldıklarını görüyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşların arazilerini alıp satarken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde muhtarlara sertifika verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemde dünyanın iklim değişikliği nedeniyle sorunlar yaşadığını, çevre ve ağaçlandırma konusunun öneminin herkes tarafından anlaşıldığını belirtti.

İklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde orman yangınları çıktığını ve ormanların yok olduğunu ifade eden Bilgin, bu soruna karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Bazı ülkelerde tarımsal üretim konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bilgin, "Trakya olarak belki şanslıyız ama özellikle Anadolu coğrafyasının içinde bulunduğu illerde çok ciddi kuraklık oldu. Vatandaşlarımız ürünlerinden verim alamadı. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmaları çok önemli." dedi.

Son günlerde Kırklareli'nin arazi alımıyla ilgili ciddi bir taleple karşı karşıya olduğunu belirten Bilgin, başta İstanbul olmak üzere kente çok büyük rağbet gösterildiğini bildirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için arazi alım satımında dikkatli olmaları gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Arazi alım satımında hem alıcı hem satıcı bazında ciddi manada mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşlarımızın maalesef kandırıldıklarını görüyoruz. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bu döngü ülkemizin diğer illerinde de geçmişte yaşandı. Vatandaşlar arazilerini sattılar sonra sattıkları arazide işçi olarak çalışmaya başladılar. Burada mağdur olmamanız önemli, eğer arazi satışı yapacaksınız da özellikle aracıların bazen yer sahiplerinden daha çok karlar kazandığını görmekteyiz. Bu mağduriyetlerin oluşmamasını istiyoruz."

Muhtarların çok zor bir görevi yerine getirdiklerini belirten Bilgin, babasının da muhtarlık yaptığını, dolayısıyla bu kesimin sıkıntılarını çok iyi bildiğini ifade etti.

Vali Bilgin, daha sonra muhtarlara belgelerini verdi.

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