YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

09.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havadan etkilenen 2 düzensiz göçmen tedavi altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karadere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 10 kişiyi yakaladı.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 düzensiz göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdıTrakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı
Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durdurulduAydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu
Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandıTürkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:43
Yatsı
20:05
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.