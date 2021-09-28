YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

28.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, 11 Afganistan ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

Bazı yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini öne sürdü.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandıKırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:26
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Tunca Eczanesi
Merkez
Şıpka Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Bizim Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.