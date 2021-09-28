Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, 11 Afganistan ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

Bazı yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini öne sürdü.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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